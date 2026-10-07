Окупанти за добу втратили 1690 осіб та 582 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1690 окупантів, 51 артсистему, 4 бронемашини, 1890 БПЛА, а також 582 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком середи.

"Від початку повномасштабного вторгнення загальні бойові втрати противника орієнтовно становлять: особового складу – близько 1 545 950 (+1690 за минулу добу), літаків – 443, кораблів та катерів – 35, підводних човнів – 2, гелікоптерів – 356, танків – 12 396, бойових броньованих машин – 25 498 (+4), артилерійських систем – 50 836 (+51), РСЗВ – 2192 (+8), засоби ППО – 1690 (+2), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 551 876 (+1890), автомобільної техніки та автоцистерн – 159 128 (+577), спеціальної техніки – 4 800 (+5), крилаті ракети – 5 126, наземних робототехнічних комплексів – 2878 (+12)", – йдеться в повідомленні.

У генштабі наголосили, що "до 74-річчя Путіна" підбили проміжні підсумки втрат російської армії.

"Розв'язавши найбільшу війну на континенті з часів Другої світової, російський диктатор з кожним новим роком підводить свою країну ближче до прірви, а себе – до звалища історії", – зазначили в штабі.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid04i1ZfeMNrHPrh5Qafry2zkUGtJgTzXArPeyyTTyvDft8acDtYjHzKpY3FopzKtvhl