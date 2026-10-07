Лубінець: якби на російські атаки була сильна та своєчасна реакція, цієї ночі могло б і не бути

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Росія вкотре безкарно тероризує цивільне населення України, і наголосив, що за сильної та своєчасної реакції на такі атаки нічного удару могло б не бути.

"…якби на такі атаки була сильна й своєчасна реакція – цієї ночі могло б і не бути. І точно не було б відчуття, що Росія може знову й знову абсолютно безвідповідально продовжувати вбивати цивільних", – написав він у телеграмі.

За словами омбудсмена, вночі від російських ракет постраждали Прилуки, Київ, Дніпро, Світловодськ, Олександрія, Трипілля та Кременчук, і це неповний список. У столиці загинули двоє людей.

Лубінець зазначив, що ближче до ранку центр країни потерпав від крилатих ракет. В Олександрії ворог обстріляв критичну інфраструктуру, є поранені. У Кременчуці, за його словами, палають будинки та автомобілі, потрощено цілі вулиці й подвір'я, інформація про постраждалих уточнюється.

"Чергова безсонна ніч, черговий терор, після якого людям потрібно попри все планувати свій робочий день", – додав омбудсмен.

Джерело: https://t.me/dmytro_lubinetzs/12743