Унаслідок ранкової атаки на Олександрію загинула людина, ще троє травмовані, ще з двома немає зв'язку – ОВА

Унаслідок ранкової атаки РФ на Олександрію Кіровоградської області загинула одна людина, ще троє травмовані, а двоє наразі не виходять на зв'язок, повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

За його даними, травмованим надається необхідна медична допомога. Також сталося загоряння даху приватного житлового будинку.

"Обстеження території триває, інформація щодо наслідків уточнюється", – написав Райкович у телеграмі.

За його словами, у Світловодську зафіксовано падіння уламків на відкритій території, обійшлося без постраждалих.

На місцях подій працюють усі відповідні екстрені та комунальні служби.

Джерело: https://t.me/kirovogradskaODA/27269