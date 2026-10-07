Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

РФ завдала майже 20 ударів по Дніпропетровщині, є постраждалі

1 хв читати
Додати як джерело
РФ завдала майже 20 ударів по Дніпропетровщині, є постраждалі
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти майже 20 разів атакували Дніпропетровську область, постраждали дві людини, пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Двоє людей дістали поранень. Майже 20 разів ворог атакував три райони безпілотниками і ракетами", – написав він у телеграмі.

Так, у Дніпрі пошкоджені промислове підприємство, багатоквартирні будинки, спортивний клуб.

На Нікопольщині потерпали Нікополь, Марганецька, Томаківська, Покровська та Червоногригорівська громади. Понівечені приватний будинок і автівки. У стані середньої тяжкості до лікарні доправили 65-річну жінку. Чоловік 64 років лікується амбулаторно.

У Синельниківському районі росіяни завдали удару по Миколаївській громаді.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/32452

#дніпропетровська #потерпілі #обстріли
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ