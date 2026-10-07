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У Києві через атаку частково зруйновано офісно-складську будівлю, з пожежі в гаражному кооперативі врятували двох людей – Кличко

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У Києві через атаку частково зруйновано офісно-складську будівлю, з пожежі в гаражному кооперативі врятували двох людей – Кличко
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Унаслідок нічної атаки РФ на Київ сталося загоряння та часткове руйнування перекриття офісно-складської будівлі, а під час гасіння пожежі в гаражному кооперативі рятувальники врятували двох людей, повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його даними, пожежа в гаражному кооперативі виникла в Дарницькому районі, там також виявили тіла двох загиблих. Офісно-складська будівля, яка зазнала руйнувань, розташована в Подільському районі.

Як повідомлялося, унаслідок нічної атаки на Київ 7 жовтня в Дарницькому районі загинули двоє людей, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/7777

#київ #руйнування #атака
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