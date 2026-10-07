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У Києві внаслідок нічної атаки загинули двоє людей – КМВА

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Унаслідок нічної атаки на Київ 7 жовтня в Дарницькому районі загинули двоє людей, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Про загибель двох людей у КМВА повідомили зранку. Раніше в Дарницькому районі фіксували пожежу уламків на відкритій території.

Протягом ночі Київ кілька разів атакували балістикою: близько 03:23 і повторно близько п'ятої ранку. Наслідки зафіксували також в Оболонському, Подільському та Шевченківському районах, де уламки впали на територію нежитлової забудови та складські приміщення.

Джерело: https://t.me/VA_Kyiv/21518

#київ #жертви #атака
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