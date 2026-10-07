Китай планує висунути свою кандидатку на посаду глави ВООЗ – ЗМІ

Китайська сторона планує висунути свого кандидата на посаду голови Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), повідомляє Reuters із посиланням на чотирьох дипломатів та проінформованих співрозмовників.

За словами джерел, Китай планує висунути кандидатуру Сун Лі, високопосадовиці у сфері охорони здоров'я з 20-річним досвідом роботи в галузі політики охорони здоров'я та міжнародної співпраці, на посаду наступника чинного генерального директора ВООЗ Тедроса Адханома Гебреєсуса.

Один дипломат заявив, що заплановане висунення кандидатури є чітким свідченням прагнення Китаю заповнити вакуум, який утворився після відступу США від справ в цій організації.

Повідомляється, що ВООЗ оприлюднить повний список кандидатів після завершальних засідань регіональних комітетів, що очікуються на початку листопада. Разом з тим на вебсайті ВООЗ уже оприлюднено імена шістьох кандидатів – із Саудівської Аравії, Бельгії, Катару, Ботсвани, Індонезії та Іспанії.

Повідомляється, що кандидатура Сун може стати об'єктом пильної уваги через напруженість у відносинах ВООЗ із Китаєм у період пандемії коронавірусу.

У 2020 році вона була головною редакторкою документа з рекомендаціями щодо профілактики COVID-19 та боротьби з ним для жінок у Китаї. Цей документ мав на меті встановлення національних стандартів охорони здоров'я матерів і дітей під час пандемії.

У разі обрання вона стане другою представницею Китаю на чолі ВООЗ після Маргарет Чен.

Джерело: https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/china-plans-late-entry-into-who-leadership-race-sources-say-2026-10-06/