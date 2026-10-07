7 жовтня: Яке сьогодні свято, все про цей день

7 жовтня в Україні та світі відзначають Всесвітній день бавовни.

Православна церква вшановує пам'ять мучеників Сергія і Вакха.

Ще сьогодні День проти облисіння, День боротьби за гідну зарплату, День кави-фраппе, День лисих чоловіків.

День 1687 Російська агресія - Day 1687 Russian aggression

Всесвітній день бавовни

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 75 / 318.

Для багатьох країн, що розвиваються, ця промисловість є основним джерелом заробітку мільйонів людей.

В Україні ця дата набула особливого народного значення та перетворилася на популярний інтернет-мем, пов'язаний із вибухами на ворожих об'єктах через російську кальку "хлопок". Символом цього мему став персонаж Бавовнятко.

Народилися в цей день:

140 років від дня народження Ромуїла (Ромулуса) Кинді (1886-1973), румунського філософа, історика, громадського діяча, ректора Чернівецького університету (нині - Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича). Дату народження подано за ЕСУ; за іншими даними народився 19.10.1886 р.;

125 років від дня народження Віктора Прокоповича Вера (Вер; справж. - Черевко) (1901-1944), українського поета, перекладача;

100 років від дня народження Авксентія Федоровича Яківчука (1926-2006), українського фольклориста, народознавця, публіциста;

90 років від дня народження Анатолія Степановича Кугая (1936-2003), українського живописця, художника-монументаліста;

70 років від дня народження Ігоря Івановича Маїка (1956), українського живописця, монументаліста.

Ще цього дня:

1913 - Уперше у світі на заводі Генрі Форда в Детройті весь виробничий процес складання автомобілів почали виконувати за новою технологічною схемою - на конвеєрі;

1918 - Перервано російсько-українські мирні переговори через розбіжності в питаннях територіальної приналежності Донбасу і Криму;

1920 - Перші сто жінок прийнято до Оксфордського університету;

1943 - Остапа Вишню звільнили з ув'язнення в радянських таборах;

1944 - США, СРСР, Велика Британія і Китай домовилися про заміну Ліги Націй Організацією Об'єднаних Націй;

1952 - Отримано патент на штрих-код;

1988 - У Ризі вперше з 1940 року підняли латвійський національний прапор;

1997 - Засновано Українську універсальну біржу в Полтаві;

2001 - У небо піднявся перший вертоліт незалежної України - АК1-3;

2001 - У відповідь на проведені 11 вересня теракти в Нью-Йорку і Вашингтоні та після відмови руху Талібан видати США Осаму бен Ладена, обвинувачуваного в їх організації, о 19:27 кч американські війська розпочали операцію "Відплата", завдавши ракетно-бомбових ударів по стратегічних позиціях талібів в Афганістані;

2023 - Початок великомасштабного вторгнення в Ізраїль з боку руху ХАМАС.

Церковне свято

День пам'яті мучеників Сергія і Вакха.

Вони жили в III-IV століттях і були воєначальниками у війську імператора Максиміана, сповідували християнство.

Правителю донесли, що воєначальники не шанують язичницьких богів - у той час це прирівнювалося до державного злочину. Сергія і Вакха розжалували, забрали в них усі відзнаки та, переодягнувши в жіночий одяг, стали водити містом із залізними обручами на шиях. Таким чином чоловіків намагалися змусити зректися віри. Але вони цього не зробили. Тоді їх віддали на поталу Антіоху, правителю східної частини Сирії. Вакха забили мечами до смерті, а Сергія, взувши в залізні чоботи з набитими цвяхами, відвели в інше місто і там стратили.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Дем’ян, Йосип, Леонтій, Марк, Микола, Сергій, Пелагея.

З прикмет цього дня:

Дуже вдалим свято сьогодні вважається для підготовки до зими, приготування консервації, посіву озимих овочів. Наші пращури починали топити печі та діставали з комори теплі зимові речі. Є звичай на щастя - потрібно вдягнути нову річ, яку ще жодного разу не носили.

Нічні заморозки означають, що бабине літо точно закінчилося, якщо на дубах багато жолудів, то зима буде без морозу, виноград погано вродив - до холодної осені, грім прогримів - у вересні буде мало снігу.

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