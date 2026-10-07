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Росіяни атакували об'єкт транспортної інфраструктури Запоріжжя, можливі обмеження руху – ОВА

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Російські війська атакували об'єкт транспортної інфраструктури Запоріжжя, можливі тимчасові обмеження руху на окремих ділянках доріг, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

"Росіяни атакували об'єкт транспортної інфраструктури Запоріжжя", – написав він у телеграмі.

За словами Семенікіна, через наслідки атаки можливе тимчасове обмеження руху на окремих ділянках доріг.

Він закликав громадян враховувати це під час поїздок та стежити за офіційною інформацією.

Джерело: https://t.me/zoda_gov_ua/68175

#запоріжжя #атака #транспорт
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