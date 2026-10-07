Росіяни атакували об'єкт транспортної інфраструктури Запоріжжя, можливі обмеження руху – ОВА

Російські війська атакували об'єкт транспортної інфраструктури Запоріжжя, можливі тимчасові обмеження руху на окремих ділянках доріг, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.
"Росіяни атакували об'єкт транспортної інфраструктури Запоріжжя", – написав він у телеграмі.
За словами Семенікіна, через наслідки атаки можливе тимчасове обмеження руху на окремих ділянках доріг.
Він закликав громадян враховувати це під час поїздок та стежити за офіційною інформацією.
Джерело: https://t.me/zoda_gov_ua/68175