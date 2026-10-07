У чотирьох районах Києва зафіксовано влучання та падіння уламків – Кличко

Унаслідок нічної атаки РФ у Києві зафіксовано влучання в Оболонському, Подільському та Шевченківському районах, а в Дарницькому районі горять уламки, повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його даними, в Оболонському районі сталося влучання на території нежитлової забудови, у Подільському – у складські приміщення.

У Шевченківському районі також зафіксовано влучання на території нежитлової забудови, а в Дарницькому районі горять уламки на відкритій території.

"Екстрені служби прямують на місця", – написав Кличко в телеграмі.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/7775