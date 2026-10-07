На фронті відбулось 172 боя за добу, найбільше на покровському напрямку – Генштаб

Російські війська від початку доби 172 рази атакували позиції Сил оборони України, найактивнішим ворог був на покровському напрямку, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 172 бойові зіткнення. Противник завдав 62 авіаційні удари, скинув 190 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5898 дронів-камікадзе та здійснив 1532 обстріли населених пунктів і позицій наших військ", – йдеться в повідомленні.

Упродовж доби на південно-слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції українських підрозділів біля Стариці, Ізбицького, Захарівки, Малої Вовчої та Варварівки; ще одне боєзіткнення триває дотепер.

На куп'янському напрямку Сили оборони відбили один штурм противника в районі Ківшарівки.

На лиманському напрямку українські оборонці відбили чотири спроби загарбників просунутися в районах Новоселівки та Лимана.

Два ворожі штурми зафіксовано на краматорському напрямку в районі Міньківки.

На костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 12 ворожих штурмів у районах Костянтинівки, Новоселівки, Миколайпілля та Осикового; ще одне боєзіткнення триває.

Усього 23 атаки відбито на покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Вільне, Білицьке, Водянське, Добропілля, Новогришине, Сергіївка та Молодецьке. Одна атака триває.

"За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 47 окупантів та 15 – поранено; знищено 15 одиниць автомобільної, одну артилерійську систему, одну одиницю спеціальної техніки, два пункти управління безпілотними літальними апаратами, один склад боєприпасів та 41 укриття ворога. Пошкоджено п'ять одиниць автомобільної техніки, чотири одиниці спеціальної техніки, п'ять пунктів управління безпілотними літальними апаратами та 155 укриттів противника. Знищено або подавлено 196 безпілотних літальних апаратів різних типів", – сказано в повідомленні.

Одинадцять атак окупантів зафіксовано на гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Рибне, Воздвижівка, Долинка, Рівне, Копані, Єгорівка, Новоселівка та Чарівне.

На оріхівському напрямку українські захисники відбили одну атаку противника в районі Плавнів.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0nhPtmuJTex8fu7voY1z97bz6a5sHWoUyGx1wBWqvRkUA5qe5Ww6cHtPzES5DsdMZl