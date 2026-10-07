Трамп: врегулювання війни в Україні наближається, хоча так і не здається

Президент США Дональд Трамп заявив, що завершення війни Росії проти України наближається, хоча зовні це може бути непомітно.

"Ми ще не завершили війну Росії та України. Я працюю над цим. Я думав, що вона буде для мене найлегшою, але ми завершили вісім воєн. І це теж станеться досить скоро. У цій війні гине багато людей. Це безглуздо... Хоч у це важко повірити і так не здається, але насправді ми наближаємося", – сказав Трамп під час виступу на церемонії оголошення будівництва нової верфі компанії Anduril у Балтиморі.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=N7ThP_ookZw