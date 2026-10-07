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Унаслідок атаки російського дрона біля ТЦ у Сумах загинула людина, ще двоє поранені – ОВА

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Російський дрон атакував людей поблизу торговельного центру в Ковпаківському районі Сум, одна людина загинула, ще двоє дістали поранення, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Знову під ударом – цивільна інфраструктура і місця, де перебувають люди", – написав він у телеграмі.

За словами Григорова, інформація про постраждалих уточнюється.

Він закликав жителів Сум та області бути максимально уважними, особливо ввечері та вночі, коли ворожий дрон складніше вчасно помітити, і під час загрози переходити в безпечні місця.

"Наші оборонці цілодобово працюють і знищують ворожі дрони. Але кількість безпілотників, які росіяни спрямовують на Сумщину, залишається дуже великою", – наголосив очільник ОВА.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/3389

#дрон #тц #суми
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