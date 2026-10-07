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Посольство США в РФ закликало американців в Іркутській області уникати медзакладів через підозру на легеневу чуму

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Посольство США в Росії повідомило, що стежить за ситуацією в Іркутській області у зв'язку з повідомленнями про підозру на легеневу чуму, яка призвела до смерті людини, та закликало американських громадян у регіоні уникати закладів, де зафіксовано випадки захворювання.

"Посольству США відомо про повідомлення в пресі з Іркутської області щодо підозри на легеневу чуму, яка призвела до смерті особи, а також про пов'язані з цим карантинні заходи та закриття лікарень в Іркутську. Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією", – йдеться в повідомленні на сайті посольства.

У дипмісії наголосили, що можливості уряду США допомогти американцям у Росії обмежені, особливо за межами Москви. Також на співробітників уряду США можуть поширюватися додаткові обмеження на поїздки до окремих регіонів з міркувань безпеки та охорони здоров'я.

Громадянам США в регіоні радять дотримуватися вказівок місцевих органів охорони здоров'я, негайно звертатися по медичну допомогу в разі появи лихоманки чи симптомів з боку дихальних шляхів, а тим, хто відвідував регіон, – стежити за станом здоров'я протягом 14 днів після повернення.

У посольстві нагадали, що рекомендація Держдепартаменту щодо поїздок до Росії залишається на найвищому, четвертому рівні ("Не подорожувати"), а американцям, які перебувають у РФ, радять негайно виїхати.

Джерело: https://ru.usembassy.gov/health-alert-u-s-embassy-moscow-russia-october-6-2026/

#рф #громадяни #попередження #сша
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