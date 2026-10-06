РФ підняла в повітря Ту-160 в Іркутській області, вночі можливі ракетні удари – Повітряні сили

Росіяни підняли у повітря бомбардувальники Ту-160 в Іркутській області, ракети можуть долетіти до повітряного простору України вночі, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Як зазначили військові, літаки злетіли з аеродрому "Бєлая".

"У разі здійснення пусків крилатих ракет входження їх у повітряний простір України очікується орієнтовно після 03:00", – уточнили у Повітряних силах.

Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

Росіяни використовують Ту-160 для пусків по Україні крилатих ракет Х-101.

Джерело: https://t.me/kpszsu/83368