РФ підняла в повітря Ту-160 в Іркутській області, вночі можливі ракетні удари – Повітряні сили

Росіяни підняли у повітря бомбардувальники Ту-160 в Іркутській області, ракети можуть долетіти до повітряного простору України вночі, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Як зазначили військові, літаки злетіли з аеродрому "Бєлая".
"У разі здійснення пусків крилатих ракет входження їх у повітряний простір України очікується орієнтовно після 03:00", – уточнили у Повітряних силах.
Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.
Росіяни використовують Ту-160 для пусків по Україні крилатих ракет Х-101.
Джерело: https://t.me/kpszsu/83368