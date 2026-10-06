ЄС готує санкції проти організаторів виборів до Держдуми РФ і кандидатів на окупованих територіях України – Каллас

Євросоюз готує санкції проти осіб, причетних до організації виборів до Державної думи РФ, а також проти тих, хто балотувався від Росії на тимчасово окупованих територіях України, заявила очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас.

"Фіктивні вибори до російської Держдуми стали образою для України, російського народу та самої демократії", – написала вона в соцмережі Х за підсумками свого виступу на пленарному засіданні Європарламенту.

За словами Каллас, Путін ненавидить демократію, оскільки вбачає в ній загрозу для себе.

"Саме тому – паралельно зі знищенням громадянського суспільства та переслідуванням політичної опозиції всередині країни – Росія втручається у демократичний простір інших держав, зокрема Європейського Союзу", – зазначила верховна представниця ЄС.

Як повідомлялося, вибори до Державної думи РФ відбулися у вересні 2026 року, зокрема й на окупованих Росією українських територіях.

Джерело: https://x.com/kajakallas/status/2107534996273832192