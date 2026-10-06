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ЄС може погодити новий масштабний пакет санкцій проти Росії завтра – ЗМІ

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Посли Євросоюзу вже в середу, 7 жовтня, планують ухвалити новий масштабний пакет санкцій проти Росії, повідомляє Reuters.

Очікується, що посли ЄС у середу схвалять близько ​1650 нових санкційних заяв проти Росії. Більшість з них зосереджена на військово-промисловому комплексі країни, повідомили дипломати ЄС у ​вівторок.

Запропонований зовнішньополітичним органом ЄС Європейською службою зовнішньої політики пакет стане найбільшим з часів повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Після схвалення послами списки будуть надіслані міністрам закордонних справ ЄС 12 жовтня для остаточного затвердження.

Близько 1570 з нових списків – це організації та особи, пов'язані з військово-промисловим комплексом Росії. Понад половина з них зосереджена на виробництві ракет.

Наразі ЄС має трохи більше 3000 позначень у своєму основному регламенті щодо санкцій проти Росії.

Він передбачає заборону на поїздки та транзакції з ЄС, а також заморожування активів.

Останній об'єднаний пакет ЄС – 21- й – було ухвалено у липні цього року.

Джерело: https://www.reuters.com/world/eu-envoys-set-approve-major-new-russia-sanctions-wednesday-2026-10-06/

#санкції #єс #рф
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