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Зеленський обговорив з міністром фінансів Ізраїлю загрози від іранських технологій, зокрема реактивних "шахедів"

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Зеленський обговорив з міністром фінансів Ізраїлю загрози від іранських технологій, зокрема реактивних "шахедів"

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром фінансів Ізраїлю Зеєвом Елькіним, який перебуває в Україні з ізраїльською делегацією з нагоди роковин трагедії Бабиного Яру.

"Звісно, технології для виробництва цих реактивних "шахедів" Росії дав Іран, і фактично такою ж зброєю він наносив удари по Ізраїлю. Ми обговорили ці та інші загрози, ситуацію на Близькому Сході загалом", – написав Зеленський у телеграмі.

На думку президента, сильні відносини між Україною та Ізраїлем могли б посилити спільну безпеку.

Зеленський також подякував ізраїльській делегації за те, що вона знайшла час приїхати в "ці пам'ятні дні, які Росія намагається своїм повітряним терором зробити дуже складними для наших людей".

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/21252

#ізраїль #міністр #зеленський
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