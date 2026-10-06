Подальшим обстрілам Росією суден може завадити тільки морське патрулювання 3-х країн НАТО – експерт

Морське патрулювання за межами 12-мильних зон Туреччини, Болгарії та Румунії в нинішніх умовах є найкращим способом запобігти подальшим російським атакам на судна в Чорному морі, вважає експерт моніторингової групи "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко.

"Ми … кілька років кажемо очевидне: тільки морське патрулювання групою ВМС цих 3-х країн поза межами їх 12-мильних зон могло б цьому завадити", – написав він у Facebook у вівторок на тлі атак на три судна турецьких власників 5-6 жовтня, два з яких у результаті затонули.

За словами Клименка, усі три судна, які зазнали атак, належать турецьким власникам або операторам, при цьому судно Royad Mammadov та Alfa Watan пов'язані з однією компанією – Spring Marine Denizcilik.

Експерт також звернув увагу на те, що атака 6 жовтня стала першим відомим випадком ураження торговельних суден у виключній морській економічній зоні (ВМЕЗ) Болгарії.

На його думку, попри неприховуване бажання Туреччини, Болгарії і Румунії "впихнути" війну на морі назад до берегів України, "фарш неможливо провернути взад".

Клименко нагадав, що імітації такого патрулювання "пару раз на рік" відбувалися у територіальному морі Румунії. Експерт вважає, що тепер доведеться запровадити його насправді, бо Румунія має газові платформи в ВМЕЗ.