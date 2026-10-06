Латвія оголосить персоною "нон грата" проросійського журналіста

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже повідомила, що розпочала процедуру внесення ще одного громадянина Росії до списку осіб, небажаних для Латвії, або персон "нон грата".

"На підставі інформації, отриманої сьогодні від компетентних органів, а також після обговорень із прем'єр-міністром і міністром внутрішніх справ, я вирішила розпочати процедуру внесення ще одного громадянина Росії до латвійського списку осіб, оголошених *persona non grata*", – написала вона у соцмережі Х у вівторок.

За даними видання Delfi, йдеться про громадянина Росії, який проживає в Латвії, журналіста Леоніда Рагозіна.

Питання про можливе включення Рагозіна до списку небажаних осіб стало актуальним трохи менше тижня тому. 30 вересня міністр внутрішніх справ Яніс Домбрава закликав Браже ухвалити таке рішення, зазначивши, що громадянин Росії протягом тривалого часу публічно висловлює думки, які, на думку міністра, явно суперечать інтересам Латвійської держави.

Міністр дорікнув Рагозіну за те, що той звинувачує Захід у агресивних діях Росії, критикує санкції, виправдовує російську зовнішню політику та дискредитує Україну, її політичне керівництво та збройні сили. "Висловлені ним думки часто збігалися із заявами, мета яких – послабити підтримку України з боку Заходу", – заявив Домбрава.