Корецький: Пропозиції громад щодо фінансування опрацюємо разом із Мінфіном

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що конструктивні пропозиції громад і регіонів щодо ситуації з державними фінансами буде опрацьовано спільно з Міністерством фінансів.

За його словами, під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України за участю урядовців, голови Держказначейства та народних депутатів детально обговорили ситуацію з державними фінансами та вимушений режим жорсткої економії.

"Водночас почули багато конструктивних пропозицій від громад і регіонів. Дякую за це – кожну з них опрацюємо разом із Міністерством фінансів", – написав Корецький у Телеграм.

Корецький зазначив, що розуміє занепокоєння мерів, керівників громад і місцевої влади через ухвалені рішення.

За його словами, через вимушений режим жорсткої економії було відтерміновано частину непершочергових видатків, щоб повною мірою забезпечити оборонні потреби, виплати зарплат і пенсій. "Зі свого боку робимо все можливе, щоб якнайшвидше відновити необхідні видатки. Для цього критично важливо забезпечити міжнародне фінансування та виконати всі необхідні умови для отримання допомоги від партнерів", – зазначив прем'єр.