Делегація Ради на Асамблеї МПС в Танзанії вирішує питання підтримки України – Стефанчук

Делегація Верховної Ради на Асамблеї Міжпарламентського Союзу (МПС) в Танзанії вирішує питання підтримки України, наголосив спікер українського парламенту Руслан Стефанчук.

"У Танзанії проходить засідання Міжпарламентського Союзу – це найстаріша парламентська організація… Саме там вирішуються багато важливих питань, зокрема щодо підтримки України. Тому наша держава повинна бути представлена, щоб відстоювати свої інтереси на міжнародному рівні", – сказав Стефанчук журналістам у Тернополі.

Він зазначив, що на таких міжпарламентських майданчиках обговорюють і опрацьовують багато питань. За словами Стефанчука, він очікує, що парламентська делегація привезе з Танзанії пропозиції щодо підтримки України – як на рівні Організації Об'єднаних Націй, так і Європейського Союзу, а також на рівні національних парламентів.

"Ми можемо не зустрічатися з ними, можемо не вести цю міжпарламентську діяльність, але, повірте мені, коли постане питання підтримки України на рівні парламентів багатьох країн, коли йтиметься про голосування за резолюції, потрібні Україні, в Організації Об'єднаних Націй, коли постане питання підтримки відкриття кластерів (щодо переговорів про вступ України до ЄС – ІФ-У), або питання допомоги в озброєнні – саме парламенти здатні це зробити", – наголосив Стефанчук.

Він також підкреслив, що перед кожною поїздкою за кордон перед делегацією ставиться конкретне завдання, яке вона має виконати.

Делегація Верховної Ради на чолі з першим віцеспікером Олександром Корнієнком бере участь у 153-й Асамблеї Міжпарламентського Союзу, що проходить у місті Аруша (Танзанія).

Як повідомила член делегації Тамила Ташева (фракція "Голос"), Асамблея триватиме до 9 жовтня.

МПС об'єднує понад 170 парламентів світу.