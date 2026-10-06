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Цивільні судна в Болгарії атакували російські дрони – Зеленський

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Цивільні судна в Болгарії атакували російські дрони – Зеленський
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

У ніч на вівторок двоє цивільних суден було атаковано у водах Болгарії, одне затонуло, інше отримало значні пошкодження, встановлено, що це російська комбінована атака, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Уточнили всі дані з болгарською стороною. Наші військові морські сили зв'язались з колегами Болгарії. Встановлено, що це російська комбінована атака морськими і повітряними дронами", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок.

Президент доручив ЗСУ, Міністерству оборони України, розвідці та іншим службам максимально повно взаємодіяти з партнерами, щоб було більше можливостей захищатися їм та Україні.

Зеленський зауважив, що напередодні було уражено судно у водах Румунії.

"Росіяни саме це планують, постійно збільшувати ескалацію", – додав він.

За словами президента, російські дрони постійно залітають в Молдову і "вже не перша йде атака на судна в Чорному морі у водах партнерів".

"Постійно тривають атаки проти наших портів. І має бути чітка реакція на цю російську агресивність. Потрібні абсолютно чіткі дії у відповідь", – наголосив глава держави.

#атака #болгарія #зеленський
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