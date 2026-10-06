Зеленський: Є оновлена інформація про підготовку росіянами масованого удару

Президент України Володимир Зеленський повідомив про оновлену інформацію від розвідки щодо підготовки Росією масованого удару та закликав громадян реагувати на сигнали ракетної небезпеки.

"Є оновлена інформація від розвідки про підготовку росіянами масованого удару. Будь ласка, дуже прошу, бережіть себе. Будь ласка, реагуйте на сигнали про ракетну небезпеку", – написав Зеленський у Facebook у вівторок увечері.

За його словами, українські служби та Повітряні сили готові до реагування "настільки, наскільки це дозволять наші засоби захисту".

Зеленський також наголосив, що багато залежить від партнерів України, зокрема держав, які мають необхідні засоби захисту та можуть їх передати. "Дуже важливо, щоб була для цього політична воля, зокрема в Сполучених Штатах Америки, зокрема в Європі, зокрема у інших партнерів", – зазначив президент.

"Світ більший, ніж російське зло, і захист життя повинен бути спільною справою. Я дякую всім, хто справді допомагає!" – додав Зеленський.