Зеленський посмертно присвоїв пілоту Мамбетову звання майора та Героя України з орденом "Золота Зірка" – указ

Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв військове звання майора та звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Марату Мамбетову, командиру ланки 40-ї бригади тактичної авіації "Привид Києва".

Відповідний указ №1031/2026 "Про присвоєння М.Мамбетову звання Герой України" оприлюднено на сайті Офісу президента у вівторок.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" МАМБЕТОВУ Марату Редвановичу – майору (посмертно)", – йдеться в указі.

Як повідомлялося, 1 жовтня під час виконання бойового завдання загинув український пілот МіГ-29, командир ланки 40-ї бригади тактичної авіації "Привид Києва" капітан Марат Мамбетов. На винищувачі він завдавав ракетно-бомбових ударів по російських окупантах на одному з напрямків фронту. Під час виконання бойового завдання літак було підбито ворожою ракетою, пілот катапультувався, але не вижив, повідомляло командування Повітряних сил ЗСУ.

Також у Повітряних силах зазначали, що Мамбетов здійснив близько 200 бойових вильотів на МіГ-29, знищив десятки ворожих повітряних цілей, завдавав ракетно-бомбових ударів по позиціях російських окупантів та прикривав з повітря підрозділи Сухопутних військ ЗСУ. За мужність і самовідданість за життя він був відзначений орденами "За мужність" II та III ступенів.

На момент загибелі йому було 25 років.