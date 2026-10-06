У Харкові завершені аварійно-рятувальні роботи на місці авіаудару 5 жовтня – ДСНС

Рятувальники і комунальні служби завершили аварійно-рятувальні роботи на місцях влучання російських КАБів у Слобідському районі Харкова.

"До проведення робіт залучалися особовий склад і техніка ДСНС Харківщини та Мобільного рятувального центру швидкого реагування "Донецьк-Луганськ" ДСНС України, а також комунальних служб міста. Рятувальники працювали на двох локаціях. Розчищали завали та проводили демонтаж зруйнованих і пошкоджених конструкцій житлового багатоквартирного будинку та виробничої будівлі", – повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Як повідомлялося, у понеділок вдень російські військові вдарили по Харкову трьома КАБами, влучання були зафіксовані на підприємстві і в житловому масиві. Внаслідок авіаудару загинули 6 людей, ще 59, у тому числі 3 дітей, постраждали.

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/26209