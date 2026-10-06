Єгипет має законне право на використання вод Нілу – президент

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі у вівторок заявив, що його країна має історичне та законне право на контроль над частиною водних ресурсів Нілу.

"Право Єгипту на частку у водах Нілу закріплено історією та законом. Його не можна обмежити", – наводить його слова видання The National.

Президент додав, що Єгипет не залишить без відповіді "дії, що загрожують безпеці у водах Нілу, і продовжуватиме захищати права, гарантовані країні міжнародним правом, усіма можливими способами".

The National зазначає, що Єгипет контролює близько 55,5 млрд кубометрів вод Нілу відповідно до угоди, підписаної з Суданом у 1959 році. Документ передбачає розподіл водних ресурсів басейну між цими двома країнами. Водночас Ефіопія – одна з країн, через територію яких протікає річка – відкинула положення документа та визнала його недійсним.

За даними видання, Ефіопія у 2025 році побудувала ГЕС на Блакитному Нілі – правому притоці річки, на який припадає понад 80% води, що надходить до Єгипту, – і відмовилася допустити Каїр та Хартум до управління станцією. У Єгипті висловлювали невдоволення рішенням ефіопської влади, а також її планами побудувати ще три ГЕС на Блакитному Нілі.

У понеділок МЗС Ефіопії оприлюднило заяву, згідно з якою дискусії щодо доступу до ресурсів Нілу мають відбуватися з урахуванням географічних реалій та визнання того факту, що правий притока річки бере початок на території Ефіопії.