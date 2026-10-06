МВС Франції оцінює кількість школярів та студентів, які беруть участь у протестах, у 250 тис.

Міністерство внутрішніх справ Франції нарахувало у вівторок понад 250 тис. школярів і студентів, які беруть участь у протестах, зокрема 56 тис. у Парижі, повідомляє газета Le Figaro.

Foto Près de la place de la Nation. Maxime Dubernet de Boscq / Le Figaro

Зі свого боку молодіжні та студентські організації, які стоять на чолі протестного руху, стверджують, що загалом у країні 450 тис. учасників страйків, з них у Парижі – 100 тис. З цією оцінкою, зазначає видання, погоджується генеральний секретар одного з найбільших профспілкових об'єднань Франції – Загальної конфедерації праці – Софі Біне.

За інформацією газети, цей рух поширився вже й на французькі заморські департаменти та регіони.

Масштабні протести школярів і студентів у Франції, що спалахнули у вересні та переросли у великі загальнонаціональні маніфестації, які подекуди супроводжуються насильницькими діями, зосереджені навколо вимог докорінної реформи системи освіти та поліпшення умов навчання.

Le Figaro також повідомляє, що міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс і міністр національної освіти Едуар Жеффре виступлять у середу перед депутатами Національних зборів. Слухання відбудуться на тлі чергової хвилі масштабних і вкрай напружених протестів старшокласників.

Нуньєс постане перед членами комісії з питань законодавства, темою обговорення стануть "забезпечення громадського порядку під час протестів старшокласників і захист людей від насильства". Жеффре виступить на засіданні комісії з питань культури та освіти, де обговорюватиметься питання про блокування ліцеїв.