Депутати подали до проєкту держбюджету-2027 рекордні 5236 правок

Кількість правок до урядового проєкту державного бюджету України на 2027 рік побила 24-річний рекорд: народні депутати подали 5236 поправок, повідомила голова Бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

"Це в 1,5 раза більше, ніж в минулому році і рекорд за щонайменше 24 роки (статистика загалом ведеться з Бюджету-2003)", – написала вона у Facebook у вівторок ввечері.

За оцінкою Підласи, дві третини цих поправок – це так званий "законодавчий спам", який подається, щоб годинами виступати в сесійній залі, або щоб вимагати врахування бажаних поправок.

"Якщо витрачати хоча б 90 секунд на кожну правку, то їх розгляд займе понад 16 повних робочих днів. Зрозуміло, що поправки до законопроектів потрібні, але в усьому має бути здоровий глузд. Паралельно з бюджетом Рада має голосувати й інші закони, які критичні для отримання міжнародного фінансування", – наголосила голова парламентського бюджетного комітету.

Раніше в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" Підласа зазначила, що депутати активно використовують штучний інтелект для подачі "законодавчого спаму".