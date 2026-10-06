Росіяни 50 разів атакували Дніпропетровщину, 11 людей поранені – ОВА

Російські окупанти понад 50 разів атакували три райони Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та авіабомбою, 11 людей поранені, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"У Кривому Розі пошкоджені лікарня та адмінібудівлі. У важкому стані госпіталізовано 57-річну жінку. У стані середньої тяжкості у лікарні жінки 28, 77 та 65 років. Чоловік 59 років і 38-річна жінка – на амбулаторному лікуванні", – написав Ганжа в телеграм-каналі.

Крім того, на Нікопольщині потерпали райцентр, Покровська, Марганецька, Томаківська і Червоногригорівська громади. Пошкоджені підприємство, заклад освіти, багатоквартирні будинки, приватні оселі, магазини, автівки. У стані середньої тяжкості до лікарні доправили 72-річну жінку та чоловіків 84 і 54 років. Двоє 58-річних чоловіків лікуються амбулаторно.

У Синельниківському районі противник завдав удару по Васильківській громаді. Понівечені адмінбудівлі та господарчі споруди.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/32437