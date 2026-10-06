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"Укренерго" в середу обмежуватиме промисловість та населення протягом доби в кількох областях

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"Укренерго" в середу обмежуватиме промисловість та населення протягом доби в кількох областях

Київ. 6 жовтня. ЕНЕРГОРЕФОРМА – НЕК "Укренерго" у середу, 7 жовтня, планує застосовувати обмеження енергопостачання промисловості та населенню у кількох областях.

Згідно з повідомленням компанії в Телеграм-каналі, заходи обмеження застосовуватимуться з 00:00 до 23:59. Графіки погодинних відключень для населення діятимуть обсягом 0,5-1 черги з шести можливих, уточнило "Укренерго".

Причини обмежень – пошкодження енергосистеми внаслідок масованих російських атак.

Як повідомлялося, сьогодні планові відключення е/е було застосовано, зокрема, в Полтавській, Черкаській, Київській областях та в Києві. Вони почали діяти з 15:00 і розраховані до кінця доби. Згідно з графіками Київщини, світло мало бути відсутнє 2,5-3,5 години у половини споживачів. Для Києва ситуація з графіками подібна.

Джерело: https://t.me/Ukrenergo/5492

#світло #графіки
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