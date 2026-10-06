Зеленський: На Ставці визначили завдання щодо РЕБ, санкцій і забезпечення ЗСУ далекобійними дронами

Президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки повідомив про визначення додаткових завдань для ЗСУ та виробників у сфері радіоелектронної боротьби, підготовку нових санкційних пакетів проти РФ та основних завдань із забезпечення українських сил далекобійними дронами на наступний рік.

За його словами, під час Ставки були представлені детальні доповіді про спроможності систем РЕБ та їх застосування для захисту інфраструктури. Зеленський зазначив, що цей компонент оборони забезпечує значну частину знешкодження російських "шахедів".

"Була доповідь ГУР по технологічних пріоритетах росіян на цей і наступний роки, а також про відповідне постачання в Росію критичних компонентів та обладнання для виробництва зброї", – зазначається в повідомленні, поширеному президентом у соціальній мережі Facebook.

За його словами, за результатами доповіді ГУР будуть підготовлені нові пакети санкцій, а розвідувальне управління надасть відповідні пропозиції Кабінету Міністрів та Раді національної безпеки і оборони України.

"Працюємо і щодо синхронізації наших санкцій в юрисдикціях партнерів", – зазначив Зеленський.

Крім того, під час засідання Ставки визначили основні завдання із забезпечення українських сил далекобійними дронами на наступний рік. Президент наголосив, що головним критерієм у цьому напрямі має бути здатність України дзеркально відповідати на російські удари.

"Головний критерій – у нас має бути здатність дзеркально відповідати на російські удари", – заявив Зеленський.