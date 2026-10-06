Порошенко закликав зміцнювати ЗСУ для посилення переговорної позиції України та досягнення припинення вогню

Народний депутат України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко під час передачі чергової партії допомоги десяти підрозділам Сил оборони заявив, що зміцнення Збройних сил України та внутрішня єдність є необхідними умовами для посилення переговорної позиції держави й досягнення припинення вогню.

За його словами, першочерговим кроком має стати негайне, всеохоплююче та безумовне припинення вогню, після якого мають відбуватися переговори, повідомляється на сторінці у Facebook у вівторок.

"росіяни змінили тактику і хвилями реактивних шахедів тероризують Київ. Ремонтники, рятувальники, комунальники і мешканці Києва живуть в умовах, близьких до бойових. І звичайно, вони хочуть миру. Але найбільше миру хочуть воїни, представники Збройних Сил. Вони хочуть припинення вогню, вони хочуть завершення війни, вони хочуть ротації і, врешті-решт, демобілізації. Повернутися додому, захистивши Україну, отримавши шану і повагу. Але якого миру? Чи це буде мир, коли Україна втрачає суверенітет? Коли хтось ззовні буде обмежувати потужність і потенціал наших Збройних Сил? Чи можна назвати миром, коли кістлява рука агресора буде ставити руку на горло нашої церкви? І чи можна назвати миром, коли ми будемо питати дозволу використовувати нашу мову? Ні, це не мир, це капітуляція," – наголосив лідер "Європейсьакої солідарності".

Порошенко зазначив, що військовослужбовці прагнуть завершення війни, ротації та повернення додому, проте мир не повинен передбачати втрати суверенітету України чи зовнішніх обмежень потенціалу її Збройних сил.

Він також закликав українців, зокрема волонтерів, благодійників і політиків, спрямовувати зусилля та ресурси на підтримку армії.

Згідно з повідомленням, десять підрозділів Сил оборони отримали близько 150 одиниць техніки та обладнання, серед яких генератори, зарядні станції, квадроцикли "Мураха", повнопривідні багі, контейнерні акумуляторні станції та ремонтні майстерні на базі причепів.