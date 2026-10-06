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В Києві завершили відновлення пошкодженої внаслідок російської атаки ділянки Північного мосту

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В Києві завершили відновлення пошкодженої внаслідок російської атаки ділянки Північного мосту

Фахівці КП "Київавтошляхміст" відновили пошкоджену внаслідок атаки 4 жовтня ділянку Північного мосту, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"На пошкодженій ділянці: відновили конструкцію мосту та дорожнє покриття; укріпили пошкоджену основу проїжджої частини; перекрили її спеціальною металевою плитою; відновили асфальтобетонне покриття", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Також мостовики відновили пошкоджені елементи конструкції, які з'єднують її частини та забезпечують міцність і стійкість мосту.

Попередньо фахівці КП "Київтеплоенерго" відновили пошкоджену тепломагістраль. Жителі Деснянського району з гарячою водою.

Як повідомлялося, 4 жовтня мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання в дорожнє полотно на Північному мосту. Внаслідок цих дій були постраждалі.

Раніше РФ також завдавала ударів по Південному мосту, внаслідок чого були обмеження руху транспорту через нього.

#київ #північний #міст
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