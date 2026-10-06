ДБР викрило розкрадання 37,7 млн грн, виділених на будівництво фортифікаційних споруд на Сумщині

Працівники Державного бюро розслідувань викрили розкрадання понад 37,7 млн грн, виділених Львівській ОВА на будівництво фортифікаційних споруд у Сумській області, повідомляє пресслужба ДБР.

"Про підозру повідомлено чотирьом особам – колишньому посадовцю ОВА, фахівцю з технічного нагляду та двом представникам підрядної організації", – йдеться у повідомленні.

Як встановило слідство, у лютому-березні 2024 року Кабінет міністрів України виділив Львівській ОВА понад 708 млн грн із резервного фонду бюджету на зведення фортифікаційних споруд та смуг оборони на Сумщині. Посадовець залучив до схеми фахівця з технічного нагляду та представників підрядника. Вони завищували вартість матеріалів і обсяги робіт та оформлювали фіктивні акти їх виконання. Частину отриманих бюджетних коштів повертали посадовцям як "відкати".

"Правоохоронці задокументували п'ять епізодів під час будівництва двох опорних пунктів і трьох захисних смуг. Збитки на понад 37,7 млн грн підтверджено комплексними будівельно-технічними, товарознавчими та економічними експертизами", – розповіли в ДБР.