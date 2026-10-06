Зеленський ушанував пам'ять жертв трагедії у Бабиному Яру

Президент України Володимир Зеленський з нагоди 85-х роковин трагедії у Бабиному Яру встановив лампадку біля меморіального знаку "Менора" на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".

Про це передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Також у заході взяли участь керівник Офісу президента Кирило Буданов, прем'єр-міністр України Сергій Корецький, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, секретар РНБО Ігор Клименко, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця, заступник керівника ОП Ігор Жовква, заступниця керівника ОП Олена Ковальська, голова Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Олександр Алфьоров, представники міжнародних та європейських інституцій, дипломатичних місій, меморіальних установ та дослідницьких центрів, а також свідки Голокосту, митці й представники єврейських громад.

"85 років тому київське повітря роздирали постріли зброї. Чинився один з наймасовіших і найтрагічніших геноцидів в історії людства – геноцид від куль. 29-30 вересня за попередніми оцінками було розстріляно понад 33 тисяч київських євреїв", – сказав Алфьоров під час церемонії вшанування пам'яті.

Він додав, що Україна відіграла важливу роль у становленні сіонізму, зазначивши, що єврейська громада мешкала в Києві вже в Х столітті.

"Тому трагедія Бабиного Яру – це трагедія, яка болить кожному з покоління українців. Не дарма першим історичним пам'ятником, першим історичним пам'ятником в Києві після проголошення незалежності стала ось ця "Менора"", – додав Алфьоров.

За його словами, ця меморіальна пам'ятка бачила перші етапи встановлення української держави, а також обстріли росіян під час повномасштабного російського вторгнення.

"Вічна шана тим, хто знайшов тут непроханий спокій. Вічна пам'ять тим, хто рятував тоді, рятує зараз людей, які безневинно страждають від тоталітарних систем", – резюмував він.