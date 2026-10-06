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Співробітники УЧХ отримали поранення у Запоріжжі під час виконання своїх обов'язків

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Співробітники УЧХ отримали поранення у Запоріжжі під час виконання своїх обов'язків
Фото: Red Cross Ukraine

Двоє співробітників Українського Червоного Хреста (УЧХ) отримали поранення дорогою до постраждалих у Запоріжжі.

"Сьогодні вранці екіпаж загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Запорізькій області прямував до місця надзвичайної ситуації, щоб допомогти постраждалим. Під час руху поруч з автомобілем Українського Червоного Хреста пролунав вибух, внаслідок якого двоє співробітників загону швидкого реагування отримали поранення", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у вівторок.

Один зі співробітників отримав осколкове поранення. Наразі він перебуває у лікарні під наглядом медиків та отримує необхідне лікування. Другий – отримав легкі травми, після надання медичної допомоги його виписали з лікарні.

"Український Червоний Хрест категорично засуджує атаки, внаслідок яких наражаються на небезпеку гуманітарні працівники та пошкоджується транспорт, чітко маркований емблемою Червоного Хреста", – заявили в УЧХ.

В організації також зазначили, що команда загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Запорізькій області постійно працює на місцях надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків російських атак. Співробітники й волонтери виїжджають на місця обстрілів, надають першу медичну та психологічну допомогу, допомагають з евакуацією постраждалих і підтримують роботу інших екстрених служб.

Автор

Кореспондент · Верховна Рада
#запоріжжя #учх #постраждалі #тчху #атака
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