Міносвіти не вистачило дворічного експерименту, щоб переконатися в ефективності моделі із наглядовими радами в університетах

Міністерству освіти і науки України не вистачило дворічного експерименту, щоб переконатися в ефективності моделі посилення ролі наглядових рад в університетах, заявив заступник міністра Микола Трофименко.

"Автономію абсолютно точно треба підсилювати і десь університетам більше свободи давати. Але тут має бути довіра, причому, всіх стейкхолдерів, і учасників всіх наших процесів: і університетів, і держави, і уряду між собою. Власне для цього ми і тестуємо в рамках урядового експерименту різні моделі управління нашими закладами", – сказав Трофименко на Forum EFBM 4.0, який проходить на базі Економічного факультету КНУ у Києві у вівторок.

Він нагадав, що у вересні завершився дворічний експеримент із розширення повноважень наглядових рад у трьох закладах вищої освіти.

"Подивилися два роки, як ця модель спрацювала. Зараз в переосмисленному варіанті ще один експеримент запускаємо, бо нам не вистачило двох років, щоб переконатися, що ця модель ефективна. Ми дивимося все ще на неї з усіма плюсами і мінусами", – заявив заступник міністра.

Трофименко розповів, що новий експеримент має на меті застосувати цей метод управління в закладах, які перебувають у кризовому стані.

"Це теж дня нас виклик, бо ми як засновник 116 університетів маємо мережу тримати в ефективному стані. І в ті кризові явища, які у нас є, на жаль, ми маємо втручатися і намагатися з цього стану виводити. Для цього ще один дворічний експеримент буде запущений урядом", – додав він.

Як повідомлялося, у вересні 2024 року Кабінет міністрів запустив у трьох вишах експериментальний проєкт із посилення ролі наглядових рад. Зокрема, учасниками експерименту стали Національний авіаційний університет (НАУ), який реорганізовано в державне некомерційне підприємство Національний університет "Київський авіаційний інститут" (КАІ), а також Запорізький національний університет і Карпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Колишній віцепрем'єр, який відповідав за освіту, Михайло Федоров в середині 2025 року анонсував, що в 2026-му реформу поширять на всі виші. Але в кінці 2025-го профільний заступник міністра освіти Микола Трофименко заявив, що наглядові ради законодавчо узаконять, але реформу залишать добровільною.

Президентка Національного університету "Київський авіаційний інститут" (КАІ) Ксенія Семенова вважає, що експеримент із посилення ролі наглядових рад в університетах необхідно поширювати на всі виші, або щонайменше передбачити зміну організаційно-правової форми на державні некомерційні товариства.