Заочно повідомлено про підозру адміралу РФ, який у 2024 році наказав ударити "Калібрами" по багатоповерхівці у Києві

Служба безпеки України зібрала доказову базу на російського адмірала Сергія Пінчука – командувача Чорноморського флоту РФ та заочно повідомила йому про підозру за наказ ударити "Калібрами" по багатоповерхівці у Києві влітку 2024 року, внаслідок чого загинули 13 людей, повідомляє СБУ.

"Як з'ясувало розслідування, 8 липня 2024 року він організував прицільний удар крилатими ракетами типу 3М-14 "Калібр" по багатоквартирному будинку в Києві. Унаслідок ворожої атаки було повністю зруйновано один із під'їздів житлової будівлі, загинуло 13 місцевих жителів, 5 з яких – діти", – йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі у вівторок.

За матеріалами справи, обстріл цивільного об'єкта відбувся на підставі бойового наказу за підписом Пінчука.

В СБУ зазначають, що для удару по Києву окупанти застосували 10 крилатих ракет, запущені з фрегата "Адмірал Макаров" та підводного човна Б-261 "Великий Новгород" з акваторії Чорного моря.

"Тим самим російський адмірал грубо порушив статтю 147 Четвертої Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни", – уточнюють у відомстві.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Пінчуку про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, поєднані з умисним вбивством, вчиненого за попередньою змовою групою осіб).

В СБУ зауважують, що оскільки зловмисник перебуває на території РФ, тривають комплексні заходи для притягнення його та спільників до відповідальності за воєнні злочини проти нашої держави.

Розслідування проводять співробітники Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.