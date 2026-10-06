Поліція Києва встановила учасників конфлікту під час мирної акції на Теремках, одного затримано

Поліція Києва встановила осіб, які, за попередніми даними, брали активну участь у конфлікті з правоохоронцями під час мирної акції 27 вересня на вул. Теремківській у столиці, одного з них затримано, повідомляє пресслужба поліції Києва у Facebook у вівторок.

"За даними поліції, під час сутичок учасники використовували піротехнічні засоби, штовхали правоохоронців та застосовували до них фізичну силу. Унаслідок цього травмувалася поліцейська", – зазначають у відомстві.

Правоохоронці встановили осіб, які, за попередніми даними, брали активну участь у конфлікті. До встановлення їхніх осіб залучалися поліцейські Голосіївського управління поліції, співробітники столичного главку та аналітики управління кримінального аналізу. У вівторок поліцейські затримали у процесуальному порядку 24-річного уродженця Луцька: "Сьогодні правоохоронці затримали у процесуальному порядку 24-річного уродженця міста Луцька. За даними слідства, він організував та координував дії учасників у ході конфлікту з поліцією".

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України – за хуліганство, пов'язане з опором представникові влади, який виконує обов'язки з охорони громадського порядку.

Як наголошується в повідомленні відомства, наразі слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють обставини події та роль кожного з учасників конфлікту.

Як повідомлялося, депутатки Київської міської ради Аліна Михайлова (фракція "Голос") та Ксенія Семенова (фракція "Слуга народу") ініціювали питання про розпуск комунального підприємства "Муніципальна охорона" Києва на період дії воєнного стану. Про це повідомила Михайлова у дописі, поширеному в соціальній мережі Facebook, зазначивши, що разом із Семеновою ініціює відповідне питання після подій на житловому масиві Теремки в Голосіївському районі Києва, де під час будівництва резервної теплотраси, за її словами, відбулося фізичне відтіснення мешканців.

Після цього міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до поліції з проханням надати правову оцінку подіям, що відбулися 22 вересня на Теремках, зокрема діям працівників КО "Муніципальна охорона". За його словами, внутрішню перевірку в організації має провести Департамент муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації.

Конфлікт на Теремках виник навколо будівництва резервної тепломережі, яка має забезпечити резервне теплопостачання 183 житлових будинків, три медичні заклади та 18 шкіл і дитсадків у разі аварійної зупинки ТЕЦ-5. У межах будівельного коридору місто планує видалити 662 дерева, з яких 56 мають пересадити, а також 70 кущів, 16 із них – пересадити.

Місцеві жителі виступають проти знищення дерев у зеленій зоні, наполягають на пошуку альтернативного маршруту для тепломережі або реалізації раніше затвердженого через вул.Теремківську. Також вони стверджують, що видалення дерев по лінії теплотраси проходить там, де раніше планувалося будівництво додаткової дороги до новобудов, від чого пізніше після організованих протестів відмовились.

11 серпня представники міської влади та жителі Теремків домовилися перевірити можливість прокладання мережі іншим маршрутом і запровадили двотижневий мораторій на вирубування дерев, а 1 вересня в КМДА заявили, що буде застосовано чинний проєкт із максимальним збереженням зелених насаджень, зокрема планувалося зберегти близько 160 дерев. 14 вересня на території парку знову розпочалися роботи, після чого акції протесту поновилися. 21 вересня паркову територію взяли під охорону правоохоронці, а на місце прибули працівники "Муніципальної охорони". 22 вересня одна із учасниць акції протесту поблизу будівельного майданчика отримала травму руки, їй надали допомогу.