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Корецький: плануємо скорочення понад 4 тис. вакантних посад у держапараті, а кількість заступників міністрів скоротиться на 20%

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Корецький: плануємо скорочення понад 4 тис. вакантних посад у держапараті, а кількість заступників міністрів скоротиться на 20%
Фото: https://t.me/Koretskyi_official/

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявляє, що у межах оптимізації та підвищення ефективності державного апарату в центральних органах виконавчої влади (ЦОВВ) планується на першому етапі скорочення понад 4 тис. вакантних посад.

"У межах оптимізації та підвищення ефективності державного апарату в центральних органах виконавчої влади планується на першому етапі скорочення понад 4 тисяч вакантних посад. Найважливіше – проводимо функціональну діагностику держапарату. Перевіримо, які функції мають органи і чи відповідають вони реаліям та пріоритетам держави, а вже потім визначаємо структуру та фінальну чисельність", – написав Корецький в телеграм-каналі.

За його словами, кількість заступників міністрів буде прив'язана до обсягу завдань і скорочена приблизно на 20%, а заступників керівників інших ЦОВВ – майже на 18%.

"Окремий напрям – це удосконалення системи навчання, яка повинна бути прив'язана до завдань конкретної посади. Для молоді запустимо інформування, стажування. Є окрема програма для ветеранів", – заявив прем'єр.

Він розповів, що уже відновила роботу Рада з питань державного управління за участі урядовців, парламентарів та експертів, а на засіданні був представлений детальний план і визначено відповідальних за кожен напрям.

"Мета всіх цих змін – професійний державний апарат, здатний швидко та ефективно виконувати поставлені завдання", – наголосив Корецький.

Як повідомлялося, у вереснв прем'єр Сергій Корецький анонсував аналіз системи державного управління, скорочення кількості працівників центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) і кількості заступників міністрів.

Автор

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
#чиновники #скорочення
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