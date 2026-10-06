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Міноборони вивільнило додаткові 15,6 млрд грн на фінансування армії

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Міноборони вивільнило додаткові 15,6 млрд грн на фінансування армії

Міністерство оборони України спільно з Генеральним штабом ЗСУ та командуванням Сил логістики вивільнять 15,6 млрд грн на актуальні потреби війська.

"Технології, способи ведення бойових дій і потреби підрозділів швидко змінюються. Те, що планувалося до закупівлі у 2024-2025 роках, сьогодні може вже не відповідати ситуації на фронті. Тому Міноборони разом із Генеральним штабом та Командування Сил логістики проаналізували актуальні потреби війська, чинні контракти та заплановані закупівлі. В результаті вивільниться 15,6 млрд грн. Ці кошти будуть спрямовані на те забезпечення, що наразі є більш пріоритетним для війська", – повідомляє пресслужба Міноборони в телеграм-каналі.

Зазначається, що серед причин перегляду контрактів невідповідність актуальним бойовим завданням характеристик окремих засобів та нездатність постачальників виготовити запланований обсяг. Крім того, окремі зразки досі не пройшли кодифікацію. Частину потреб повністю закривають партнери, а деякі завдання можна виконувати дешевшими засобами, закупивши їх у більшій кількості.

"Частину контрактів буде розірвано, частину запланованих закупівель не проводитимуть. Усі рішення щодо чинних контрактів реалізовуватимуть відповідно до законодавства. Виробники, яких стосуються зміни, були проінформовані та мали комунікацію з Агенцією оборонних закупівель ДОТ щодо подальших дій за контрактами із врахуванням стану виконання та здійснення оплат", – наголосили в міністерстві.

Перелік озброєння, закупівлі якого переглянули, не оприлюднюється з міркувань безпеки.

#міноборони #армія #фінансування
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