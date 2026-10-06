РФ за добу обстріляла "Запоріжжяобленерго" чотири рази, залишивши без світла 42 тис. споживачів в обласному центрі

Минулої доби війська РФ завдали чотири удари по енергооб'єктах оператора системи розподілу "Запоріжжяобленерго" в Запоріжжі та Запорізькому районі, повідомив керівник енергокомпанії Андрій Стасевський.

Як він зазначив у Facebook, внаслідок однієї з атак було знеструмлено одразу 42 тисячі родин в обласному центрі, однак енергетикам вдалося заживити споживачів у рекордні строки – менш як за 20 хвилин.

Стасевський додав, що постраждалих та інших масових відключень світла внаслідок ударів немає, але звернув увагу на проблемні райони області, де відновлення електропостачання перетворилося на безперервний процес.

За його словами, від ударів РФ дуже потерпає Кушугумська громада області.

"(Щойно) увечері неділі нам вдалося заживити місцевих мешканців, як зранку у понеділок нова атака ворога знову пошкодила наші мережі та знеструмила три тисячі родин. Упродовж кількох годин відновили їхнє електропостачання, але вже ввечері рашисти завдали по громаді нового удару", – описав ситуацію Стасевський.

Він уточнив, що станом на 12:00 Кушугум та Балабине було знеструмлено, і енергетики планували розпочати відновлювальні роботи одразу, щойно матимуть "вікно тиші".

Стасевський наголосив, що працювати бригадам "Запоріжжяобленерго" дедалі складніше та небезпечніше, але вони продовжують свою роботу.