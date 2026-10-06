Росіяни використовують ШІ для планування атак по містах – заступник командувача ПС

Росіяни використовують ШІ для планування маршрутів атак та ідентифікації цілей, Повітряні сили діють аналогічно, повідомив заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Юрій Черевашенко.

"Точно оцінити масштаби (використання РФ штучного інтелекту – ІФ-У) складно, але ми бачимо елементи ШІ в їхній роботі. Зокрема – у плануванні ударів. Були атаки по Одесі, які тривали довго, хвилями, з дуже короткими паузами. На мою думку, без ШІ це було б надзвичайно складно", – сказав Черевашенко у вівторок у Верховній раді на засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану.

Він висловив упевненість у тому, що щонайменше маршрути атак та розпізнавання цілей росіяни вже планують за допомогою ШІ

На питання, що ЗСУ може цьому протиставити, Черевашенко сказав: "Те саме. Ми також впроваджуємо штучний інтелект. Наприклад, в автоматизованих турелях".

Черевашенко також зазначив, що найскладніша ситуація для Сил ППО – у Чорному морі. Звідти росіянам значно легше атакувати Україну. "Над морем контролювати небо значно важче. Частину наших можливостей там просто неможливо використати так само ефективно, як над сушею. Ми часто можемо працювати лише на зустрічному курсі", – сказав він, зазначивши, що додатковим негативним фактором є погода. "Шторм, туман, складні метеоумови – усе це серйозно ускладнює роботу. А росіянам, навпаки, море дає більше свободи для маршрутів і запусків".

За словами Черевашенка, для захисту портів і узбережжя використовуються, зокрема, так звані "дрономатки" – платформи, які несуть на собі інші дрони. Це дозволяє збільшити час їхньої роботи в повітрі й фактично організовувати постійне чергування дронів у потрібних районах".

Він також додав, що у захисті на морі та узбережжі "є своя специфіка, тому ми комбінуємо різні доступні засоби".