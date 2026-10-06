УЧХ працював на місцях ліквідації наслідків російських ударів КАБами по Харкову

Команда Українського Червоного Хреста (УЧХ) працювала на місцях, що постраждали після ударів російської армії керованими авіабомбами (КАБами) по Харкову у понеділок.

"Вчора загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста працював на місцях ліквідації наслідків ударів керованими авіабомбами по Харкову спільно з іншими спеціальними службами міста", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у вівторок.

Волонтери проводили обхід пошкоджених будинків та прилеглих територій для виявлення постраждалих, надавали першу допомогу та передавали постраждалих екіпажам екстреної медичної допомоги. Вони також допомагали людям евакуюватися з пошкоджених будинків і долучилися до пошуково‑рятувальних робіт. Крім того, волонтери надавали першу психологічну допомогу людям у стані гострої реакції на стрес.

Як повідомлялося, 5 жовтня ЗС РФ завдали удару по Слобідському району Харкова трьома КАБами: шість людей загинули, ще 59 – постраждали. Пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, цивільні об'єкти та автомобілі.