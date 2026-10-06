Черевашенко про заходи російських дронів на територію Молдови: це сплановані акції

Заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Юрій Черевашенко, коментуючи у Верховній Раді, нещодавні факти заходу російських дронів у повітряний простір Молдови, висловив думку, що це сплановані акції.

"Це сплановані акції, можливо, 2-3% піддались впливу РЕБ, але в Чорному морі вони можуть організувати хороше покриття ретрансляторів, тому це сплановані акції", – сказав Черевашенко у вівторок у Верховній раді на засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану.

Він також висловився стосовно ролі Білорусі у обстрілах "Шахедами" західних областей. За його словами, Білорусь допомагає російським дронам досягати західних регіонів України. Без ретрансляторів таких ударів майже не було б. "Проблема (із розміщенням ретрансляторів на території Білорусі – ІФ-У) залишається. На її території досі працює інфраструктура, яка полегшує наведення дронів". Проте він зазначив, що запусків безпосередньо з території Білорусі не фіксується. "Ми фіксуємо транзит російських дронів через Білорусь, але безпосередніх запусків звідти не було", – сказав Черевашенко.

Він також зазначив, що поява російських дронів на кордоні з Польщею також багато в чому пов'язана з Білоруссю. "Теоретично дрон може летіти і автономно, використовуючи власні системи позиціонування. Але в умовах щільної роботи нашого РЕБ це значно складніше. Тому саме ретранслятори дають можливість точніше вести дрон до цілі". Черевашенко ствердно відповів на питання, що Білорусь фактично створює для Росії додаткові можливості для таких атак.