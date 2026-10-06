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ДБР скерувало до суду справу командира взводу, який продав 40 пострілів до гранатометів свого підрозділу

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ДБР скерувало до суду справу командира взводу, який продав 40 пострілів до гранатометів свого підрозділу

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування щодо командира взводу, який привласнив та продав боєприпаси, призначені для виконання бойових завдань на Донеччині.

"Офіцер отримав для свого підрозділу боєприпаси, однак частину з них вирішив продати. Він привласнив 40 пострілів до гранатометів та збув їх за $8,5 тис.", – повідомляє ДБР на сайті у вівторок.

За інформацією відомства, завдані державі збитки становили понад 1,1 млн грн, під час досудового розслідування їх відшкодовано в повному обсязі.

Командира взводу обвинувачують у привласненні військовослужбовцем бойових припасів в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України). Обвинувальний акт скеровано до суду.

Розслідування здійснювали за сприяння СБУ та Національної поліції України.

Процесуальне керівництво здійснювала Донецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

#командир #суд #гранатомети #дбр
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