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F-16 активно використовуються у протидії реактивним БпЛА, тому потребують постійного технічного супроводу – заступник командувача ПС

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F-16 активно використовуються у протидії реактивним БпЛА, тому потребують постійного технічного супроводу – заступник командувача ПС
Фото: www.defensie.nl

Повітряні сили активно використовують F-16 у протидії противнику, зокрема проти реактивних БпЛА, повідомив заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Юрій Черевашенко.

"F-16 – один із найефективніших засобів протидії реактивним БпЛА. Будь-яка авіаційна техніка має обмежений ресурс, а ми використовуємо його в надзвичайно високому темпі. Тому підтримувати літаки в постійній готовності – дуже складна робота. І тут нам критично важлива допомога партнерів", – сказав Черевашенко у вівторок у Верховній раді на засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану.

Черевашенко повідомив, що постачання в необхідних кількостях перехоплювачів реактивних дронів очікується приблизно за 2 місяці – "не раніше кінця листопада".

За його словами, найкращий варіант зі знищення російських реактивних дронів – знищувати їх у місцях базування і запуску, так звані дронопорти. "Кілька таких уражень уже було. Але це серйозно укріплені об'єкти, залиті бетоном, тому уражати їх непросто. Це одна з важливих складових протидії реактивним БпЛА".

#техпідтримка #зношення #f_16
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