Сили ППО мають 25% некомплекту по людях – заступник командувача ПС ЗСУ

Сили протиповітряної оборони (ППО) мають 25% некомплекту по людях, проте кадровий резерв є, зокрема це колишні пілоти, переведені до інших родів військ, повідомив заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Юрій Черевашенко.

"Масового некомплекту зараз немає. Ми провели серйозну роботу, щоб не допустити переведення пілотів в інші складові Сил оборони. Зараз укомплектованість – близько 75%", сказав Черевашенко у вівторок у Верховній раді на засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану.

Відповідаючи на питання, що є головним вузьким місцем ППО, Черевашенко сказав, що наразі це технологічні рішення, після його вирішення постане питання масштабування і кількості підготовлених пілотів. "Частину наявних пілотів ми зможемо перекваліфікувати під реактивні дрони-перехоплювачі. Крім того, у нас є база колишніх пілотів, яких також можна залучати. Тобто резерв є. Є й інші варіанти збільшення чисельності, але вони не для публічного обговорення. Про них можу доповісти окремо", – сказав Черевашенко.

Коментуючи той факт, що перший реактивний дрон був використаний в січні 2024 року, а зараз ЗСУ виявилися фактично неготовими до масового застосування противником реактивних дронів, Черевашенко зауважив, що може висловити тільки суб'єктивну думку. "Ми бачили, що противник застосовував близько 4 типів реактивних двигунів, ми розуміли, що в нього не було готового рішення. Можливо, якісь спецслужби мали більше інформації, проте я думаю, що причиною такого "запізнення" – це недостатня комунікація складових, які мали інформацію. Зараз це діло виправлено", – заявив заступник командувача ПС ЗСУ.