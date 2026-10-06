Скеровано до суду справу про заволодіння столичною землею, серед обвинувачених – ексдепутат Київради

Антикорупційні органи направили до суду справу щодо злочинної організації, яку контролював колишній депутат Київської міськради, – йдеться про земельну корупцію в столиці та операцію "Чисте місто".

"Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт у справі щодо злочинної організації, що діяла на чолі з колишнім депутатом Київської міської ради, метою якої було заволодіння столичною землею та взяття під повний контроль процедури ухвалення місцевою владою рішень про надання прав на землю", – повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією антикорупційної прокуратури, серед обвинувачених: керівник злочинної організації – ексдепутат Київської міськради, заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова та член постійної комісії Київської міськради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин – чинні депутати Київської міськради, заступник директора комунального підприємства та четверо інших осіб.

У межах досудового розслідування встановлено, що для реалізації злочинного плану особи заздалегідь підшукували земельні ділянки та реєстрували на підконтрольних осіб право власності на споруди, що були нібито побудовані на них.

"Згодом вони подавали до міськради заяви про надання їм права власності на вказані земельні ділянки для обслуговування згаданих споруд. Ця злочинна схема дозволяла уникати проведення торгів, що спрощувало заволодіння цінними землями", – зазначається в повідомленні.

В САП уточнюють, що керівник злочинної організації контролював та організовував процеси ухвалення відповідних рішень як в Київській міській раді, так і в Київській міській державній адміністрації.

Задля вирішення важливих питань керівник злочинної організації облаштував так званий офіс, куди запрошував посадовців різних рівнів та впливових осіб.

"У свою чергу депутати Київської міськради та посадовці Київської міської адміністрації, частина яких входила до злочинної організації, забезпечували ухвалення рішень про надання відповідних прав на землю, за що одержували неправомірну вигоду у вигляді коштів та об'єктів нерухомості", – уточнюється в повідомленні.

В САП наголошують, що завдяки своєчасним діям правоохоронних органів вдалося запобігти заволодінню шістьма земельними ділянками загальною вартістю 70,7 млн грн у столиці.

Крім того, згідно з повідомленням, викрито спробу через штучно створені перешкоди змусити приватне підприємство припинити законну діяльність із торгівлі та надати в оренду торговельні приміщення в одному з районів столиці з метою заволодіння для подальшої забудови земельної ділянки цього підприємства.

"Також слідство зафіксувало спробу передачі хабаря в розмірі $100 тис. депутатці Київради за сприяння злочинній організації", – інформують в САП.

НАБУ і САП продовжують досліджувати інші можливі епізоди протиправної діяльності злочинної організації.

Як повідомлялося, 6 лютого 2025 року НАБУ і САП заявили, що проводять операцію "Чисте місто". НАБУ повідомили про підозру столичним посадовцям, серед яких, – заступник голови КМДА Петро Оленич, депутати Київської міської ради – голова комісії з питань земельних відносин Михайло Терентьєв та член комісії Олена Марченко, а також ексдепутат Київради Денис Комарницький, якого називають організатором, та іншим учасникам схеми.

Комарницький – колишній лідер фракції "Блоку Леоніда Черновецького" у Київській міській раді 2008-2010 років. Після виборів до Верховної Ради у 2019 році у ЗМІ його стали називати "смотрящим за Києвом", а його ім'я регулярно спливало у скандалах, пов'язаних із непрозорими забудовами та розподілом міських ресурсів.

У 2020 році журналісти Bihus.Info отримали архів, що свідчить про інтереси Комарницького у будівельній та комунальній сферах столиці. Розслідувачі опублікували схеми діяльності десятків компаній і осіб, нібито пов'язаних із Комарницьким. Одним із найвідоміших проєктів, який пов'язують із Комарницьким, є Подільсько-Воскресенський міст.

7 лютого Вищий антикорупційний суд застосував запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави до підозрюваних у справі про заволодіння столичною землею. Заступника голови КМДА Оленича заарештували з можливістю застави в 15 млн грн.

НАБУ оголосило у розшук Комарницького. ВАКС заочно арештував його.